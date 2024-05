ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 7,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 15:48 Uhr 1,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 266.696 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 9,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,04 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 4,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,51 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 07.03.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 1,23 Mrd. EUR eingefahren.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,02 EUR je Aktie.

