ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aktuell: ProSiebenSat1 Media SE tendiert tiefer

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 16,93 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,92 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.397 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 19,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2021). Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2020 bei 8,19 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,80 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Aktie aus.

Die ProSiebenSat.1 Media SE ist einer der führenden europäischen Medienkonzerne. Das Kerngeschäft besteht aus werbefinanziertem Free-TV, welches in 45 Millionen Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen wird. Mit 15 Free- und Pay-TV-Sendern - darunder ProSieben, SAT.1, sixx, kabel eins, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX - ist das Unternehmen gut aufgestellt, um alle kommerziell relevanten Zielgruppen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Die Produktion von TV-Programmen übernehmen dabei die Red Arrow Studios. Die produzierten Formate werden außerdem an andere Fernsehsender weltweit verkauft. Über das klassische Fernsehgeschäft hinaus betreibt die Gruppe die Streaming-Plattform Joyn. Außerdem ist der Konzern in den Bereichen Commerce (NuCom Group) und Online Dating (ParshipMeet) tätig.

