ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 8,13 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 8,13 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 8,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 324.627 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2023 bei 10,23 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,86 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 20,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,95 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1.055,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR erwirtschaftet hatte.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie verliert erneut deutlich: Negative Analystenstimmen nach Umsatzeinbruch

MDAX-Titel ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe ProSiebenSat1 Media SE-Investition eingebracht

P7S1-Aktie schwächelt: ProSieben mit Umsatzeinbruch und roten Zahlen - Hoffen auf Erholung des Werbemarktes