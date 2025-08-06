DAX24.161 -0,1%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,81 +0,6%Gold3.391 -0,2%
Blick auf Aktienkurs

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag nahezu unbewegt

08.08.25 12:05 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 7,94 EUR.

ProSiebenSat.1 Media SE
7,93 EUR 0,05 EUR 0,57%
Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 7,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,96 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 118.637 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,46 Prozent. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,056 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,11 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 867,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,860 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
