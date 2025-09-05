ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,66 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 7,66 EUR. Bei 7,82 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,66 EUR. Mit einem Wert von 7,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 121.313 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 41,25 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,056 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,68 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 907,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 840,00 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,839 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

