ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 5,75 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 5,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.632 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,53 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 48,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 27,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,051 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 907,00 Mio. EUR eingefahren.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,770 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

