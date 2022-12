ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 8,14 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,14 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 55.450 Stück.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,67 EUR an. 44,49 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 6,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,21 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 29.02.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

