ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 9,03 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 9,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 398.137 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,67 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 38,45 Prozent Luft nach oben. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR ab. Mit Abgaben von 40,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,96 EUR.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 29.02.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

