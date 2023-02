ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,3 Prozent auf 9,98 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 10,00 EUR. Bei 9,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 239.434 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 31,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2022 bei 6,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 54,89 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 9,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR im Vergleich zu 1.055,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 29.02.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

