ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Mittwochvormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 5,56 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 5,56 EUR. Bei 5,48 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.632 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 7,98 EUR markierte der Titel am 19.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,04 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 1,18 EUR fest.

