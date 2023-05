ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verteuert sich am Dienstagnachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 15:50 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 8,02 EUR. Bei 7,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 396.645 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei einem Wert von 6,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 24,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,25 EUR.

Am 04.11.2021 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2021 endete. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 11.05.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

