ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 7,04 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 15:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 7,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,97 EUR aus. Bei 7,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 124.793 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 9,10 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,51 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 07.03.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 1,28 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 1,23 Mrd. EUR umsetzen können.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX mittags schwächer

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX sackt zum Start ab

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen