ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag freundlich

Um 09:04 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 8,29 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,29 EUR. Bei 8,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 11.884 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.06.2022 bei 10,24 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 23,58 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 6,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 28,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,96 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

