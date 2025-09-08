DAX23.716 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.683 +0,4%Nas21.775 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,01 +1,2%Gold3.641 +0,1%
Aktienkurs aktuell

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagnachmittag im Minus

09.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 7,19 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
7,16 EUR -0,26 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
Um 15:49 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 7,19 EUR ab. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,15 EUR ein. Mit einem Wert von 7,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 242.074 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 18,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 37,37 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,058 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,68 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 840,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 907,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,839 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025ProSiebenSat1 Media SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE HaltenDZ BANK
05.08.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
01.08.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE NeutralUBS AG
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

