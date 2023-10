ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagmittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 5,73 EUR ab.

Um 11:44 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 5,73 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 202.362 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,63 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,71 EUR an.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

