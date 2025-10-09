ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 5,75 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 5,75 EUR. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,77 EUR. Zuletzt wechselten 50.251 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,67 Prozent.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,46 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 907,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,770 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

