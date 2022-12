ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 8,14 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 8,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,12 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 214.707 Stück gehandelt.

Am 13.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,67 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 44,50 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 6,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 9,21 EUR.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 29.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG