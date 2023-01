ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 8,88 EUR abwärts. Bei 8,85 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,10 EUR. Zuletzt wechselten 229.294 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,67 EUR) erklomm das Papier am 13.01.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2022 bei 6,44 EUR. Mit Abgaben von 37,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,96 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 04.11.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.055,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 02.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 29.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

