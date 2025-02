ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 5,56 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 5,56 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,59 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 79.980 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 43,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 23,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,86 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 882,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 888,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,926 EUR je Aktie.

