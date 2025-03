ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 6,17 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 6,17 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 199.952 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 29,44 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Abschläge von 27,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,084 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,90 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,26 Mrd. EUR.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,939 EUR je Aktie aus.

