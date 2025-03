ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Montagnachmittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 6,20 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 6,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 6,03 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,18 EUR. Bisher wurden heute 345.962 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 28,71 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 37,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,084 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,28 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,939 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

