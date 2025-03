ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 6,19 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 6,19 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,17 EUR. Bei 6,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.844 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,98 EUR erreichte der Titel am 19.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 28,92 Prozent Luft nach oben. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,084 EUR aus. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 6,90 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,48 Prozent auf 1,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,28 Mrd. EUR gelegen.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,939 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX gibt am Nachmittag nach

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt mittags

ProSiebenSat.1-Aktie indes höher: Anhaltende Herausforderungen in 2025