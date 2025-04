ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,62 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 5,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,58 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 261.326 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,98 EUR erreichte der Titel am 19.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Mit Abgaben von 19,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,074 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,52 EUR an.

Am 06.03.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,895 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

