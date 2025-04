ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE steigt am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 5,70 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,70 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 564.259 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 7,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,12 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 20,98 Prozent Luft nach unten.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,074 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,52 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,11 EUR gegenüber -0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,28 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,895 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

