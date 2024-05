ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Mittag an Boden

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 7,11 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,07 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 86.033 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 9,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,05 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,31 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,51 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,89 Prozent auf 1,28 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

