ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 7,17 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 7,17 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.920 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von 26,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,246 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,51 EUR.

Am 07.03.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,28 Mrd. EUR – ein Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 14.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

