ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 7,06 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 7,06 EUR ab. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,01 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,08 EUR. Bisher wurden heute 205.837 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,77 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,252 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,63 EUR an.

Am 14.05.2024 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 867,00 Mio. EUR im Vergleich zu 816,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

