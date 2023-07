ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 8,15 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 8,15 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,12 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,13 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.977 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 10,23 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2023). Mit einem Zuwachs von 25,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 6,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,96 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,96 EUR an.

Am 04.11.2021 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2021 endete. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

