ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 8,53 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 8,53 EUR. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,53 EUR zu. Mit einem Wert von 8,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 11.492 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 24,50 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,95 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

