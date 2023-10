ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Dienstagmittag vor

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 5,87 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,91 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,75 EUR. Bisher wurden heute 178.300 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 42,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,71 EUR an.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX

MDAX-Papier ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes ProSiebenSat1 Media SE-Investment eingefahren

Schwacher Handel: So entwickelt sich der MDAX nachmittags