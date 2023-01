ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 2,7 Prozent auf 9,00 EUR. Bei 9,01 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,80 EUR. Bisher wurden heute 164.313 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,67 EUR) erklomm das Papier am 13.01.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 38,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2022 bei 6,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 39,68 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,96 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.055,00 EUR gegenüber 1.055,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 29.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie knickt ein: Media For Europe bekommt Dämpfer bei geplanter Aufstockung seiner Anteile

Analysten sehen für ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Luft nach oben

ProSiebenSat.1-Aktie deutlich fester: ProSieben Sat. 1 verstärkt Informationsangebote

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images