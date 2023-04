ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 9,44 EUR zu. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 9,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.151 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 19,26 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,44 EUR am 12.10.2022. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 46,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,32 EUR.

Am 04.11.2021 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.055,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 09.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

März 2023: So schätzen Experten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein

P7S1-Aktie fester: ProSiebenSat.1 gelingt im Sportbereich wohl TV-Rechte-Coup - Stellenabbau geplant

Stifel: ProSiebenSat.1 könnte ab Mai im MDAX durch HOCHTIEF ersetzt werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG