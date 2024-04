ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag im Plus

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 7,76 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 7,76 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,78 EUR aus. Mit einem Wert von 7,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 762.626 Stück.

Bei 10,23 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 31,91 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,02 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,249 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,24 EUR an.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 08.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,996 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt letztendlich zurück