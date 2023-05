ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 8,00 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,07 EUR an. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,00 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193.862 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.05.2022). 30,90 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,50 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,24 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.055,00 EUR, gegenüber 1.055,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.05.2023 präsentieren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG