ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag stabil

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 8,19 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 8,19 EUR. Bei 8,23 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,13 EUR. Bei 8,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 67.077 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,97 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 27,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,96 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 03.08.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

