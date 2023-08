ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 8,52 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:43 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,52 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,60 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 8,48 EUR. Bei 8,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 101.385 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 20.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 16,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,94 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

