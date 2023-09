ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Montagvormittag stärker

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 6,99 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 6,99 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,03 EUR. Mit einem Wert von 7,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.009 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2023 bei 10,23 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 46,44 Prozent Luft nach oben. Bei 6,44 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 7,79 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,94 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.055,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.055,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

