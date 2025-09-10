ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagvormittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 6,94 EUR nach.
Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 6,94 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.477 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 18,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,11 Prozent.
ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,058 EUR belaufen. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,68 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,39 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 907,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 17.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,839 EUR je Aktie belaufen.
