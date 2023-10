ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochvormittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,77 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 5,77 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,74 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,77 EUR. Zuletzt wechselten 24.487 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 77,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2023 bei 5,63 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 2,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,71 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,46 EUR je Aktie.

