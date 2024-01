ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 5,71 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 5,71 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 292.000 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,88 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 14,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,49 EUR an.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,35 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

