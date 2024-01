ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 5,79 EUR zu.

Um 15:51 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 5,79 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,80 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 642.157 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,23 EUR) erklomm das Papier am 20.04.2023. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 76,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,49 EUR an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Am 06.03.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

