ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 6,64 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 6,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,61 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,84 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 319.391 Aktien.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,42 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,179 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,24 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

