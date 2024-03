ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Vormittag vor

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 6,88 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 6,88 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,84 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.151 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 10,23 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,69 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,01 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,179 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,22 EUR angegeben.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

