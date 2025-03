ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Mittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 6,18 EUR ab.

Um 11:44 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 6,18 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,20 EUR. Zuletzt wechselten 64.901 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2024 markierte das Papier bei 7,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 29,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 37,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,084 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,90 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,26 Mrd. EUR, gegenüber 1,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,48 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,929 EUR fest.

