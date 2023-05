ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag kaum verändert

Mit einem Kurs von 8,00 EUR zeigte sich die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel um 15:50 Uhr kaum verändert. Bei 8,06 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,98 EUR ein. Bei 8,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 224.332 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,48 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,87 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,52 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,24 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.055,00 EUR gelegen.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.05.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

