ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 8,19 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 8,19 EUR. Bei 8,18 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.908 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 20.04.2023 markierte das Papier bei 10,23 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 27,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

