ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 8,38 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 8,38 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 8,39 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,39 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 243.068 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 10,23 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,44 EUR am 12.10.2022. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 30,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,84 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

