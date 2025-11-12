DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,91 +2,1%Nas23.331 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1596 +0,1%Öl62,77 -3,7%Gold4.201 +1,8%
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Aktienkurs im Fokus

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

12.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
4,90 EUR -0,05 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 15:43 Uhr 0,8 Prozent. Bei 5,10 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 355.529 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 70,60 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 10,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,32 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,780 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
05.11.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
28.10.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
