ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag höher

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 5,60 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,59 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.133 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 29,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,86 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 882,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 06.03.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 0,926 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

