ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Nachmittag schwächer

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 8,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 8,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 604.604 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 35,33 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,21 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images